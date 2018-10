Rikaste edetabeli tipus olev Taxify asutaja: Tallinnas teenib mitu autojuhti minust rohkem

Villig rääkis ETV saates "Ringvaade", et Taxify puhul ei ole raha pangakontol, vaid ära on märgitud aktsiate väärtus. "Täna meil kellelgi sellist raha muidugi pole, pigem on küsimus, et kui me paari aasta pärast hästi edasi kasvame ja börsile läheme, muutub see pärisrahaks," selgitas ta.

Villigi sõnul oli talle üllatuseks, et rikaste tabeli etteotsa sattus. "Ei osanudki arvata täna hommikul, et see tuleb," tõdes ta.

Eduka ärimehe sõnul on tema pangakontol tegelikult mõni tuhat eurot, sest enamik rahast on virtuaalne. "Pigem ma maksan endale nii vähe palka kui võimalik ja jätan kõik ettevõttesse sisse. Ma arvan, et Tallinnas on meil päris palju autojuhte, kes teenivad rohkem kui mina," ütles ta.

Villig ütles, et tulevikus läheb ta teenitud raha eest hea meelega Ameerikasse või Aasiasse reisima. "Pole jõudnud enamik maailma kohti tegelikult läbi käiagi. Mulle tundub, et viis aastat vähemalt tuleb kõva tööd teha ja siis äkki on aega natuke ringi ka vaadata," rääkis ta.

Villigi vanemad ja vend on samuti tänu Taxifyle miljonärid. "Meil ei olnud raha, et kedagi tööle võtta. Siis ma palusin perelt abi. Vanemad on praeguseks pensionärid ja nüüd puhkavad, aga esimestel aastatel aitasid ka kaasa," naeris Villig.

Villig asutas Taxify viis aastat tagasi ja firma on tegev 25 riigis.