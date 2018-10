Räpparid annavad Mac Milleri mälestuseks kontserdi

Sõbrad ja muusikud Chance the Rapper, John Mayer, Travis Scott ja SZA astuvad ühiselt lavale, et mälestada varalahkunud Mac Millerit.

Kontserdi eesmärk on tähistada Mac Milleri ehk Malcolm McCormicki elu, kuid sellega toetatakse ka heategevust, annetades raha majanduslikes raskustes peredele laste huviringide tegevuseks. Kontserdi tulud lähevad fondile The Mac Miller Circles Fund, vahendas BBC.

Teiste seas astuvad kontserdil üles Action Bronson, Anderson .Paak, Miguel, Schoolboy Q ja Ty Dolla $ign.

"See tugi, mida me oleme kogenud, on nähtav selles võrratus esinejatereas ning kontsert on tunnistus Malcolmi imelisest elust," kommenteeris räppari ema Karen Meyers. "Ta oli hooliv ja armastav inimene, kelle naeratus pani taeva särama. Ta tahtis hingest, et maailm oleks parem paik ja temanimeline fond täpselt selle nimel töötab," lisas Meyers.

USA räppar Mac Miller, kellel ilmus 3. augustil viies album "Swimming", suri vaid 26-aastasena narkootikumide üledoosi oma kodus Californias septembri alguses.

Mac Milleri mälestuskontsert "Mac Miller: A Celebration of Life" toimub 31. oktoobril Los Angeleses Greek Theatre'is.