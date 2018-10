Räppar Nicki Minaj tunnistas, et on kannatanud vägivaldset suhet

USA räppar Nicki Minaj avaldas, et tema lapsepõlv möödus vägivaldse isaga ning on ise olnud vägivaldses suhtes.

Räppar avaldas isiklikke detaile oma elust enne peagi ilmuva dokumentaalfilmi "Queen: The Documentary" linastumist, vahendas BBC.

Minaj meenutas, et tema isa oli ema vastu vägivaldne. "Ma mäletan, kui mu ema lasi isal temaga vägivaldselt käituda. Võib-olla mõned inimesed kirjeldavad mind ülbena, aga see on seetõttu, et ma vandusin endale juba siis, et ükski mees ei hakka mind väärkohtlema, solvama või minuga samamoodi käituma. Ja siis äkki oli see minu elu," rääkis 35-aastane muusik sotsiaalmeedia vahendusel.

Minaj ei avaldanud, kes oli see inimene, kes teda väärkohtles. "Ma lasin ühel inimesel ennast nii madalalt kohelda, et ma ei tundnud enam iseennast ära. Ma kartsin stuudiosse minna. Ma ei uskunud iseendasse," rääkis Minaj Instagrami laetud videotes.

