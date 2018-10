Hiina valitsus määras oma tipp-filmitähele maksupettuse eest suure trahvi

BBC kirjutab, et Fan, kes on Hiina üks kõrgemalt tasustatud näitlejaid, pääseb kriminaalsüüdistusest, kui tasub trahvi õigeaegselt, teatas riigi uudisteagentuur Xinhua.

Näitleja on seotud valitsuse uurimisega selle kohta, kuidas kuulsused oma lepingutest teenitud tulude kohta valitsusele andmeid esitavad. Mõned filminäitlejad on väidetavalt kasutanud nn yin-yangi lepinguid ehk praktikat, kus ühes lepingus on toodud näitleja tegelik töötasu ja teises on väiksem summa, mis esitatakse maksuametile.

Hiina ametivõimud on nüüd andnud Fanile ja tema juhitavatele ettevõtetele korralduse maksta umbes 883 miljonit jüaani (129 miljonit dollarit) maksude, trahvide ja viivistena.

Kolmapäeval postitas filmitäht oma Weibo kontole avaliku vabanduse. "Ma olen viimasel ajal kannatanud enneolematu valu käes... Mul on nii häbi selle pärast, mida ma olen teinud. Ma vabandan siiralt kõigi ees."

Politsei on Fani esindaja edasiseks uurimiseks kinni pidanud. Tema stuudio oli varem väitnud, et filmitäht pole kunagi ühtegi yin-yang lepingut allkirjastanud.

37-aastane näitleja, kes on mänginud nii "X-Meni" kui ka "Iron Mani" filmisarjades, pani oma miljonid fännid muretsema, kui ta juunis avalikkuse eest kadus.

Sotsiaalmeedias tekkisid spekulatsioonid tema asukoha ja selle kohta, kas ta oli ehk kinni peetud.

Ta on üks Hiina mõjukamaid kuulsusi ja eelmisel aastal troonis ta ajakirja Forbes Hiina suurimate kuulsuste edetabelis sissetulekuga umbes 300 miljonit jüaani (43 miljonit dollarit).