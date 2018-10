Ansambel Naised Köögis läheb jõulutuurile

"Südatalvekuud on soojuse hoidmise aeg. Talvekuudel küsime mõnikord kõik: kuidas leida jõudu, aega ja lootust, kuidas julgeda ja jaksata, hoida süda soe ja kodukoldes tuli, mis soojendaks ka teisi. Soojust ja valgust on kusagil alati küllaga, aga koosolemisest saab jõudu juurde," teatavad nad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel