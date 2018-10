Marko Reikop viis televaatajad peagi valmivasse Tallinna vanglasse

Enam kui 60 000 ruutmeetrile loodava ja 14 hoonest koosneva kompleksi arhitekt on Indrek Saarepera ja projekteerija AS Amhold.

"Üht vanglat ehitatakse 50+ aastaks. Kui me korra teeme sellise asutuse, siis teeme seda korralikult, et see oleks ka 20 aasta pärast kõigile nõuetele vastav," kommenteeris Liivak moodsat kompleksi.

Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdimõistetud ning vahistatud isikute jaoks. Lisaks sellele on plaanitud veel 16 kartserikambrit meesvangidele ja neli kartserit naisvangidele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel