Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas astuvad lavale abielupaarina

"Me oleme ju näitlejad ja head tükki on ikka hea mängida. Eriti sellise partneriga, keda sa põhjalikult tunned," kommenteeris Karisma ETV saates "Ringvaade".

Idee koos taas lavale minna tekkis Karismal. "Ma lugesin väga palju näidendeid läbi, üks 10 kuni 12 näidendit ja ei leidnud," meenutas Kilgas. Kui ta sobivat ei leidnud, mainis ta seda lavastaja Roman Baskinile. "Roman ütles, et tehke Californiat, mul isa-ema mängisid," rääkis Kilgas.

Kilgas meenutas, et on tükki Ita ja Heino esituses näinud. "See on õige valik," kinnitas Kilgas.

Ameeriklane Neil Simon on üks populaarsemaid komöödiakirjanikke kogu maailmas. Tema sulest on ilmunud ka "Hotel California", mis koosneb kahest lühikomöödiast. Mõlema tegevus leiab aset samas hotellitoas, kuhu saabuvad erinevad abielupaarid ja nii saavad näitlejad mitut erinevat rolli mängida.

Lõbusad lood lavastas Ivo Eensalu, kunstnikutöö tegi Riina Andresen. Etendusi antakse üle Eesti alates oktoobrist.