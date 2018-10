Maailma parimad baarmenid kogunevad Eestis: see üritus on väike ime

Üritus toob vähemalt nädalaks ajaks Tallinnasse umbes 500 teenindusvaldkonna spetsialisti ning organisatsiooni toetavate toodete esindajat kogu maailmast. "Eks see ole väike ime. Nagu eestlastel ikka kombeks on teha neid asju - pingutada kõigest väest, et saada suured üritused siia Eestisse," rääkis Butterfly lounge'i baarmen Heinar Õispuu ETV saates "Ringvaade".

Tema sõnul on see ilmselt esimest ja tema viimast korda, mil suurüritus Eestis toimub. "Konkurents korraldamiseks on nii suur ja teised riigid on nii suured. See nõuab ka raha, Eesti Baarmenite assotsiatsioon on väike organisatsioon ja et seda kõike korraldada, vaevalt, et me lähiajal suudame seda uuesti teha," tõdes Õispuu.

IBA on 1951. aastal loodud ja 65 riigi baari- ning kokteilimaailmas tegutsevaid teenindusprofessionaale ühendav globaalne erialaliit, mille üks olulisim üritus on kord aastas toimuv IBA Congress and World Cocktail Championship. Eestis korraldatavad võistlused toimuvad 1.-6. oktoobrini.

Paralleelselt Baarmenide MM-iga toimub esmakordselt üritus Tallinn Cocktail Week, mis annab Tallinna kohvikutele ja baaridele võimaluse tutvustada kokteile.