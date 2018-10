Londoni Tate'i muuseumi näitus ajab inimesed nutma

Kuubalt pärit kunstniku Tania Bruguera interaktiivne ruumiinstallatsioon kujutab endast nututuba, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ruum on täidetud orgaanilise mentoolipõhise auruga, mis paneb inimestel silmad vett jooksma. Eesmärgiks on panna inimesed omavahel suhtlema ning tekitada võõraste vahel empaatiat. Teises ruumis peavad aga inimesed koostööd tegema. Üheskoos põrandale pikali heites jätavad nad kuumatundlikule pinnale oma kehade jäljed, mis kokku peaksid ülevalt vaadates moodustama kunstiteose.

"Asja mõte on pöörata peapeale idee ühtekuuluvusest. Inimesed ei peaks olema koos ainult selle pärast, et neil on midagi ühist, vaid nad võiksid hoida kokku,

sest nad on inimesed ja koostöö teeb meie kõigi elu paremaks. Selles ruumis saab kogeda ühtekuuluvustunnet ja teises ruumis on privaatsem kogemus, kus sa saad nutta ja teistele kaasa tunda," selgitas kunstnik ise.