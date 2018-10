Renate avaldas pärast pikka pausi uue singli

Renate selgitas, et võttis eelmisel aastal rahulikumalt ning on sel aastal andnud vaid mõned esinemised, kuna viibis lapsepuhkusel. "Sügisest on aga mind ka juba rohkem lavalaudadel näha, kuid siiski olen päris palju kodune," tõdes Renate.

Praegu tegeleb lauljatar stuudios uue albumi salvestamisega. "Loodame uue albumiga välja tulla järgmisel aastal, aga enne seda on kõvasti tööd vaja teha, kuna laule, mille kallal vaeva vaja näha, on väga palju," tõdes ta.

