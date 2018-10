Kanye West lükkas albumi ilmumise edasi, sest läheb seda Aafrikasse salvestama

West selgitas TMZ vahendusel, et ei lõpetanud albumit õigel ajal ja tahab sõita Aafrikasse, et see valmis saada, vahendas BBC.

"Ma pean lihtsalt minema ja mulda peos hoidma. Ma panen mikrofoni õue, et te kuuleksite loodust, kui ma salvestan. Viimati tundsin sellist energiat Chicagos olles. Ma tundsin oma juuri. Nüüd pean minema kohta, mida tuntakse Aafrikana," rääkis West.

West lisas, et albumi ilmumiskuupäev lükati 23. novembrile.

"Ma hakkasin oma muusikasse lisama helisid, mida te varem kuulnud ei ole, ja töötan kontseptsiooni kallal, millest inimesed ei räägi. Ma räägin keha häbistamisest ja naistest, kellele vaadatakse altkulmu selle põhjal, mitme mehega nad maganud on," rääkis West oma albumist.

West on viimaste päevade jooksul mitu korda meediasse murdnud. Laupäeval kuulutas ta, et teda tuleb edaspidi YE-ks kutsuda. Lisaks osales mees populaarses teleshows "Saturday Night Live", kus avaldas toetust president Donald Trumpile. Trump vastas sellele Twitteris, kiites Westi sõnavõttu ja fakti, et räppar kandis peas kampaaniamütsi kirjaga "Make America Great Again".

Like many, I don't watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told "no"), was great. He's leading the charge!