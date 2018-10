Merle Palmiste: loomulikult on meil noori näitlejaid vaja

"Loomulikult on vaja, loomulikult. Noori on alati vaja ja konkurents teeb ainult head," rääkis Palmiste Raadio 2 saates "Bert Järvet".

Seda enam, et Palmiste sõnul armastab Eesti inimene nii teatrit kui ka kodumaiseid seriaale. "See on imeline, et inimesed ikkagi käivad teatris siin ja praegu. Tegelikult võiks Youtube'ist asju vaadata või internetist. Eesti rahvas väga armastab teatrit. Kui me võtame statistika, palju meil on inimesi ja paljud neist teatris käivad, see arv on metsik. See on imeline. Aga ju siis teatris ikkagi midagi on, see siin ja praegu, mis inimestele meeldib," arutles ta.

Palmiste lisas, et ka näiteks seriaali "Õnne 13" edu on fenomenaalne. "Me tegime omal ajal "Salmoneid", need tulid enam vähem ühel ajal välja, ma vahest ikka mõtlen, et issand, kui praegu mängiks veel "Salmoneid"," naeris ta.

Kuigi fundamentaalseid erinevusi Palmiste sõnul noorte ja kogenud näitlejate vahel pole, iseloomustab nooremat põlvkonda vabadus. "Mis neid vanematest põlvkondadest eristab, on see, et nad on liikuvamad. Kui enne tuldi teatrisse ja oldi seal pikemat aega, vabakutselisust oli, aga vähem, siis praegu ma arvan, et vabakutselisi näitlejaid on rohkem," rääkis Palmiste.

Lisaks näitlejatele on muutumises ka teater. Kõige paremini saab Palmiste sõnul sellest aru, kuidas tehnika muutub. "Näiteks meil on draamateatris etendus "Eesti matus", mida me oleme mänginud tohutult kaua. Kõige rohkem saad aru, kuidas muutub tehnika. Kui algul oli mul seal imelik suur mobiiltelefon, siis praegu on teised võimalused," tõi Palmiste näite.