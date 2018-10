Rahula ootab Eesti Laulu konkursile levimuusika klassikasse sobivaid lugusid

"Tegelikult ma olen suhteliselt veendunud, et see viimane agoonia algab kas paari viimase päeva või tunni jooksul. Siis hakkab see tohutu üleslaadimine," rääkis Eesti laulu peaprodutsent Tomi Rahula Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuus.

"Hetkel on üks lugu juba laaditud üles," lisas ta. Kuigi Rahula ei saanud avalikustada, kelle looming esimesena linnukese kirja sai, ütles ta, et tegemist on tema jaoks tuntud muusikuga.

Rahula sõnul pole mingit vahet, millisel hetkel lugu on üles laaditud, kuna žürii laekumisaega ja nimesid laulude taga ei näe, kõik toimub anonüümselt.

"Ma väga loodan, et see konkursi pale keskendub rohkem muusikale. Mitte selle ümber, mis laval toimub - see on ka oluline," selgitas produtsent, et lavashow pole tema jaoks primaarne. "Tahan, et Eesti levimuusika klassikasse jääks lood, mida aastate pärast inimesed saavad kaasa laulda. See on oluline ja seda on aastatega siin vähemaks jäänud."

Rahula arvates töötavad kohalikus keeles esitatud palad pikemas perspektiivis paremini. "Me sel aastal tegime juurde osalustasu, mis on ennekõike sellepärast, et lugu, mis läheb Eurovisioonile, tema lavashow saaks kaetud. Me tegime nii, et eestikeelne on 25 ja muukeelne on 50."

Eesti Laulu võistluslugusid on võimalik esitada 1. oktoobrist kuni 6. novembrini kell 23.59.