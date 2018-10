Briti monarhia austaja: autoukse sulgenud hertsoginna Meghan näitas üles peaaegu et enneolematut iseseisvust

"See tekitas teatud mõttes furoori sellepärast, et võib-olla see on lausa enneolematu iseseisvus. Aga üldiselt ma arvan, et see reegel, et ta ise seda ei tee, ongi just seepärast, mida ka selles kaadris võib näha – inimene on talle juba vastu tulnud, keda ta peaks tervitama. Tal ei ole vaja selle autouksega tegeleda, sest kui me räägime etiketist, siis see on ikka mõeldud selleks, et midagi lihtsamaks, mõistlikumaks ja paremaks teha," selgitas Briti monarhia austaja Kai-Ines Nelson.

Nelson märkis, et suure kella külge pandi ilmselt osati see vahejuhtum ka seepärast, et üldsusel on soov jälgida tema sisseelamise perioodi. "Natukene kritiseerida, natukene kiita, kus vaja. See terav silm on peal ja jälgib. Võiks ka meeles pidada meie kohalikke kommentaariume, mis mõnikord lähevad ka päris teravaks kätte."

"Ringvaade" tegi ülevaate ka teistest fopaadest, millega hertsoginna Meghan on oma uues rollis hakkama saanud. Näiteks on talle ette heidetud valesti istumist.

"Sellega on see, et kuningakoja naistele on soovituslik kleidipikkus. On soovituslik istumine. Kui me ristame jalgu – seda võib juhtuda kõrge kaarega – siis võib juhtuda, et paistab midagi, mida me ei soovi vaadata. See ongi lihtsalt nii praktiline põhjus." Peale selle võib Nelsoni sõnul juhtuda seda, et ta unustab oma asendi või tuleb tuuleiil. "Neid variante on nii palju."

Ta kirjeldas, et eelistatakse kas nn hertsoginna kallet, kus on jalad koos, aga kergelt vasakule kaldu, või siis variant, mida eelistab hertsoginna Kate, kes ristab pahkluud.