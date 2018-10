Marko Reikop tegi ringkäigu Tallinna linnavolikogu hoones

"Ma pean tunnistama, et nii imelik, kui see ka ei ole, olen ma siin linnavolikogu hoones käinud täpselt ühe korra elus, kui uuel linnvolikogul oli esimene istung. Rohkem mitte kunagi," märkis Reikop.

Tallinna linnavolikogu esimehe, keskerakondlase Mihhail Kõlvarti kabinetis märkas Reikop kohe barokset kaminat. Kõlvart ütles aga, et see kamin pärast maja renoveerimist ei tööta. "Praegu on see ainult selle ruumi ilu, aga teist rakendust sellele kahjuks ei ole." Kõlvart kinnitas ka, et niisama passimist linnavolikogu esimehe kohal ei toimu. "Tuleb välja, et tööd ikka on."

Istungisaalis leidis Reikop üles ka koha, kus istub endine linnapea. "See on mõneti sümboolne, et ta on olnud ka linnavolikogu esimees ja istunud põhitoolis ning nüüd on tal siis viimase rea äärekoht." See on ühtlasi kõige kaugem koht linnapeast.

Kuna keegi Reikopit keelamas polnud, kasutas ka juhust ja proovis ka volikogu esimehe haamrit.