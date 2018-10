Sigur Rósi trummarit süüdistatakse seksuaalses ründamises

"Seoses viimastel päevadel Orri Páll Dýrasoni vastu esitatud äärmiselt tõsiste ja isiklike süüdistustega oleme vastu võtnud otsuse, et ta lahkub bändist, et saaks juhtunuga eraviisiliselt tegeleda," kirjutasid bändi liikmed Jónsi and Georg Hólm ühispostituses.

Süüdistused tulid avalikuks eelmisel nädalal, kui Los Angeleses resideeruv kunstnik Meagan Boyd kirjeldas juhtunut Instagramis, vahendab Pitchfork.



"Ma olin purjus ja kohtasin teda klubis (mul oli elus lühike periood, mil olin tantsija klubis nimega The Body Shop). Ma ka suudlesin teda enne, kui ühes voodis magama jäime, pärast mida ma vajusin täiesti ära. Ma ärkasin üles, tundes, et keegi tungib minusse ilma luba küsimata keset sügavat und. See juhtus tol ööl kaks korda ja ma mõtlesin, et miks ma ei lahkunud juba pärast esimest korda. Aga ma olin purjus, rampväsinud ja šokis ning see oli aega enne seda, kui ma kuulsin esimest korda midagi Uberist või Lyftist. Aga see ei loe, sest kedagi ei tohiks vägistada/puudutada/lakkuda/k*ppida ilma tema LOATA."

Praeguseks kustutatud, aga teises Instagrami postituses jagas Boyd väidetavat meilivahetust tema ja Dýrasoni vahel, kus viimane vaidlustas Boydi mälestusi kõnealusest ööst. "Ma ei saa aru, miks sa tahad mind avalikult süüdistada milleski, mida ma ei teinud," kirjutas väidetavalt Dýrason. Hiljem olevat ta lisanud, et tal on väga kahju, et Boyd peab seda läbi elama. "Aga minu kogemus sellest ööst on täiesti teistsugune kui sinu oma."

"Meil oli tore öö. Joonistasime ja jõime minu korteris ning siis läksime voodisse. Järgmisel päeval tahtsid sa isegi kauemaks jääda ja küsisid, kas sa saaks, aga ma pidin minema stuudiosse ning sa pahandasid selle peale. Meil oli koos tore. Mulle meeldib su kunst ja ma arvan, et sa oled andekas kunstnik ning mulle meeldis sinuga koos aega veeta," kirjutas Dýrason.

Boyd vastas, et ta polnud üldse pahane, et Dýrason pidi lahkuma. "Ma olin pahane, sest ma ärkasin üles selle peale, et minu sees oli m*nn ja seda ilma minu loata. Sa käitusid nagu sa ei teaks, miks ma ärritunud olin. Ma karjusin su peale ja ütlesin sulle, et sa ei tohi magavaid inimesi k*eppida. Sa palusid mul jääda ja sulle oma numbri anda ning kutsusid mind isegi endaga stuudiosse kaasa. Ma nutsin terve tee koju ja pärast seda. Ma sain sellest kuudepikkuse trauma ja ei ole ka pärast mitmeid aastaid suutnud unustada seda, kui kohutavalt ja ärakasutatuna ma end sinu pärast tundsin."

Boyd süüdistas Dýrasoni endaga manipuleerimises. "Kurat, lihtsalt tunnista, mida sa tegid."