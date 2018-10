Suri Prantsuse laulja ja näitleja Charles Aznavour

Aznavour'st jääb maha 80-aastane karjäär muusika- ja filmimaastikul Prantsusmaal ja Ameerikas, vahendab BBC.

Armeenia päritolu Prantsuse laulja müüs karjääri jooksul 180 miljonit albumit ja mängis rohkem kui 60 filmis. Mehe esimeseks filmiks oli 1960. aastal esilinastunud "Tuld klaverimängija pihta". 1974. aastal mängis ta peaosa Agatha Christie samanimelise teose põhjal valminud krimiteoses "Kümme väikest neegrit". 1979. aastal oli ta kõrvalosas Günter Grassi samanimelise teose põhjal valminud mustas komöödias "Plekktrumm", mis võitis samal aastal Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa ja parima võõrkeelse filmi Oscari.

Aznavour sulest on sündinud üle tuhande laulu. Mehe tuntuimaks looks on 1974. aasta hitt "She".

Aznavour teenis tähe Hollywoodi kuulsuste alleel 2017. aastal. CNN nimetas Aznavour 1998. aastal sajandi meelelahutajaks.

27. mail 2004. aastal pälvis Aznavour oma humanitaaralase töö eest Armeenia rahvuskangelase tiitli. 1995. aastal nimetati ta Armeenia suursaadikuks UNESCO juures ja 2009. aastal Armeenia suursaadikuks Šveitsis.

Aznavour oli elu jooksul kolm korda abielus ning sai kuus last.