Talendishow "BRAVO!" tuleb taas

"Osalema on oodatud 10−17-aastased noored lauljad, kes elavad Eestis, Lätis või Leedus," selgitas reegleid peaprodutsent Mikhail Valtfogel. "Need lauljad, kelle videod žüriid köidavad, saavad võimaluse osaleda tele-eetris ja võidelda oma koha eest finaalis. Ootame sooviavaldusi suure huviga." Žürii välja valitud esinejate castingu-võtted algavad juba oktoobris. Osalemiseks tuleb salvestada lühike, kuni kahe minuti pikkune video, kus tuleb näidata oma vokaalseid oskusi. Laul või fragment peab olema inglise keeles. Salvestise võib teha kodustes tingimustes, kuid võib saata ka väljavõtte varasemast esinemisest või lingi varasema esinemise videole.

