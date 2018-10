Brigita Murutar ja Paul Neitsov lähevad ühisele tuurile

Brigita Murutar on lauljanna ja blogija, kes tegi debüüdi Eesti Laulul 2014 koos Supernova ja "Laule täis taevakaarega", on töötanud saatejuhina raadios ja jätkanud hoogsalt laulmist koos kaasa Paul Netsoviga, andes juba kaks aastat duona kontserte üle Eesti.

Paul Neitsov on noor kitarrivirtuoos, kes on teinud nii soolokarjääri (sooloalbum "Karlovas on peaaegu kevad" 2016) kui ka üles astunud mitmetes ansamblites nagu näiteks Svjata Vatra, rahvamuusikaansambel Sireli, Wilhelm ning duodes Margus Vaheri, Indrek Kalda ja Ruslan Trotšinskiga.

