Led Zeppelin alustab looga "Stairway to Heaven" uut kohtuteed

Spiriti lahkunud kitarristi Randy Wolfe'i nimel kohtus käinud Michael Skidmore kaebas Led Zeppelini muusikud 2015. aastal kohtusse, väites, et kuulus "Stairway to Heaven" on kirjutatud pärast Spiriti ja Led Zeppelini ühist tuuri, kus Spirit laulu "Taurus" instrumentaalversiooni esitas. Bändid andsid ühisel laval kontserte aastatel 1968 ja 1969, vahendas BBC.

Kuigi 2016. aastal alguse saanud kohtutee lõppes samal aastal kohtuotsusega, et Led Zeppelin ei rikkunud autoriõigusi, läheb kohtuprotsess apellatsioonikohtu otsusel edasi, kuna eelmisel protsessil olevat kohtunik mitmeid vigu teinud.

Led Zeppelini kaitsjad pole uut kohtuteed veel kommenteerinud.

"Stairway to Heaven" avaldati 1971. aastal ning on üks kuulsamaid rokklaule ajaloos. Bändi süüdistati 2015. aastal, et nad võtsid loo alguse Spiriti 1967. aasta laulust "Taurus", kuid kohus leidis aasta hiljem, et need pole "olemuslikult sarnased" lood.

Kuigi Led Zeppelini laulukirjutajatel Robert Plantil ja Jimmy Page'il oli ligipääs Spiriti materjalidele, siis pole mingeid tõendeid, et muusikapala alguse näol oli tegemist plagiaadiga, öeldi vandemeestekogu otsuses.

Kaitsjad väitsid kohtuprotsessi käigus, et küsimuse all olev akordi progressioon on väga levinud ja seda on kasutatud enam kui 300 aastat.

Led Zeppelin - "Stairway to Heaven"

Spirit - "Taurus"