Eesti Laulu konkurss on avatud! Võistluslaule tuleb esitada veebikeskkonnas

Võistluslaulude esitamise viimane võimalus on tänavu 6. novembril kell 23.59 ja kasutusel on selleks rahvusringhäälingus spetsiaalselt loodud uhiuus veebikeskkond. "Rahvusringhääling peab olema kõiges suunanäitaja ja minu arvates on mõistlik, et aega kulutatakse muusika loomisele ja arendamisele, mitte paberitega ringi jooksmisele. Nii saavad autorid kõik vajaliku ühes kohas hõlpsasti ära teha ja osalejad ei pea vaid paariks minutiks Tallinna kesklinna sõitma," põhjendas värske peaprodutsent Tomi Rahula oma esimest suuremat tehnilist muudatust.

Eesti Laulu poolfinaalides hakkavad omavahel mõõtu võtma 24 laulu, varasema 20 asemel. "Antud muudatus suurendab osavõtjate edasipääsu tõenäosust ning teeb võistluse kõigile põnevamaks ja mitmekesisemaks. Loodan, et paljud laulud on juba valmimas ja need laaditakse üles aegsasti," rääkis Rahula. "Ootan konkursile väga head, omanäolist ja konkurentsivõimelist muusikat. Soovin, et osa võtaksid ka värsked laulukirjutajad ja artistid, kes pakuksid konkurentsi tuntud tegijatele ning miks mitte kirjutaksid end jäädavalt Eesti muusikamaailma," lausus ta.

Alates sellest aastast võib üks muusika autor või autorite kollektiiv osaleda Eesti Laul 2019 konkursil maksimaalselt viie lauluga. Samuti tohib üks artist esitada võistlusele kuni viis laulu. Laulu pikkus ei tohi ületada kolme minutit.

Laulu kirjutamisse tohib kaasata välisautoreid, kuid eelmise aastaga sarnaselt peavad antud juhul vähemalt pooled laululoojatest olema Eesti kodanikud või residendid. Esmakordselt Eesti Laulu ajaloos võivad esitajad olla ka mitteresidendid. "Välismaised lauljad lisavad Eesti Laulule mitmekesisemat vokaali ja annavad Eesti laulukirjutajate loomingule veelgi suurema väljundi," kommenteeris muudatust Rahula.

Alates sellest aastast on Eesti Laulul osalustasu, mille suurus sõltub esitatava loo keelest. Ühe eestikeelse laulu osavõtumaks on 25 eurot ja võõrkeelsel 50 eurot. Kogu konkursile laekunud laulude osalustasu kantakse Eurovisioonile jõudva Eesti Laulu võiduloo lavashow fondi.

Originaalloominguna valminud sõnad ja muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud enne 4. detsembrit 2018.

Poolfinaalidesse pääsenud laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 15. novembril, laulud hiljemalt 4. detsembril 2018.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 26. jaanuaril ja 2. veebruaril. Eesti Laul 2019 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.

Piletid Eesti Laulu poolfinaalidele ja finaalidele tulevad müügile novembris.

Eesti Laulu täismahus reglement ja kogu osalemiseks vajalik informatsioon on leitav veebikeskkonnas eestilaul.ee.

Eesti Laul 2019 võitja sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele, mis toimub maikuus Tel Avivis.