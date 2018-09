Vello Vaher osaleb Saksamaa talendisaates

Bremenis esitas Vaher sama kava nagu ka Ameerika televersiooni esimeses voorus. Ta tunnistas, et närv oli enne etteastet suur ja laval selg valutas, kuid ta on sellega harjunud.

Vaher ütles, et teda aitas endaga töötamisel teadmine, et teatud kuupäevaks tuleb taas vormis olla. "Alles aprillis sain jala taas kaela taha," meenutas ta.

Aasta tagasi novembris sai Vaher Saksamaalt kirja, milles teda kutsuti talendisaatest osa võtma. "Ma võtsin selle väljakutse vastu. Minu enese jaoks on see veel kõige suurem väljakutse olnud - ma tahan olla elus. Paljud inimesed arvavad, et kui sa oled minu vanuses, siis istu kodus ja oota surma," jagas 55-aastane mees.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel