MoeKunstiKino toob publikuni dokfilmi moegeenius McQueenist

"See on kahtlemata kõige olulisem sel aastal valminud moeteemaline dokumentaalfilm ning mul on siiralt hea meel, et saame seda ka Eestis näidata," kinnitas festivali juht Helen Saluveer. "Nii eredaid tähti satub moemaailma harva ning seetõttu on oluline neid sähvatusi ka aastate pärast mäletada."

Saluveer rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et filmi režissöör Ian Bonhôte püüdis teha filmi eelkõige McQueenist kui isiksusest.

Film "McQueen" peegeldab moelooja loomingu metsikut ilu, julgust ja elujõulisust. See on intiimne pilguheit radikaalse ja lummava moegeeniuse ühtaegu piinatud ja lennukasse maailma, mille mõju moemaailmale on olnud mõõtmatu.

Lisaks "McQueenile" kuulub MoeKunstiKino programmi veel kaheksa dokumentaalfilmi, teiste hulgas näiteks "Kusama: lõpmatus", "Westwood: punkar, ikoon, aktivist", "Christian Diori kavandid", "Mida mehed kannavad" ning "Kollane on keelatud".

MoeKunstiKino filmiseansid toimuvad Tallinnas kinos Sõprus, eriseanss ka Tartu Elektriteatris.