Vürstitiitliga Peeter Volkonski: see on ajalugu, mis on sul seljas nagu taak

"Ma ei oska puhata," selgitas Volkonski, kes jagab oma aega teatri, filmi, tõlkimise jpm vahel. Tema sõnul on mõistatamatu, et näiteks sõna "päevitama" on tegusõna ja tähistab millegi tegemist.

Uhke suguvõsaga vürst Volkonski sõnul on tema sugupuu ajalugu, mis on sul seljas nagu taak, mida hakkad elu jooksul üha rohkem tajuma.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel