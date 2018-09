Hannes ja Riina Hanso elust nelja lapsega: on küll raske vahel

"See on haldamatu tegelikult," tunnistas Hanso elu nelja väikese lapsega. "Nagu kiirreageerimisüksus," lisas Riina.

"Mulle tundub, et ausalt öeldes ühe lapsega on keeruline, kahe lapsega on keeruline, kolme lapsega on keeruline ja nelja lapsega on ka keeruline. Oskus kogu seda kaost juhtida areneb pidevalt," rääkis Riina Hanso.

Abikaasade sõnul pole võimalik saavutada olukorda, kus kõik lapsed istuvad paigal üheskoos ja vaatavad ühes suunas.

Hannes Hanso kavatseb tulla poliitikast ära ja ei kandideeri tulevastel valimistel, et olla rohkem koos oma perega. Riigikogu liikme sõnul on tal väga palju tööreise ja pidevalt peab Eestist ära olema. "Kodune elu on alati Riina õlul," tunnistas Hannes, kes võttis hiljuti osa ka Uhhuduuri meeskonna retkest.

Riina sõnul ei pane lapsed suhet proovile, kuid raskused, mis lastega kaasnevad, teevad seda küll. Naise sõnul on nad abikaasaga õhtul pärast laste magama panemist omadega täiesti läbi. "On küll raske vahel, väga raske," tunnistas ka Hannes, kuid arvas, et elu põhiväärtused kaaluvad need keerulised hetked üle.