Kanye Westi nimi on nüüdsest Ye

Laupäeval avaldatud Twitteri postituses kirjutas Kanye: "Varem tunti mind Kanye Westina. Olen YE."

I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

41-aastast muusikut on Yeks hüütud juba mõnda aega ja sama nime kannab ka tema juunis avaldatud album, kirjutab BBC.

Westi sõnul on uuel nimel tema jaoks religioosne tähendus. "Ma usun, et "ye" on kõige enam kasutatud sõna piiblis. Selle tähenduseks on "sina"," selgitas räppar aasta alguses antud raadiointervjuus. "Seega olen ma sina, olen meie, need oleme meie."

Kanye West pole sugugi ainus räppar, kes oma nimega mängib. Sean Combs on aastate jooksul jõudnud olla nii Puff Daddy, P. Diddy kui ka Diddy. Sel aastal teatas ta, et eelistab olla kutsutud kui Love või Brother Love.