Lady Gaga ja Bradley Cooperi muusikalise armastusloo esimene singel on avalik

5. oktoobrist jõuab Eesti kinodesse värske muusikaline mängufilm "A Star is Born" ehk "Täht on sündinud".

Filmi peaosades säravad neljakordne Oscari nominent Bradley Cooper ja Lady Gaga, kes mõlemad loomulikult ka oma lauluhäälel kõlada lasevad. Cooperi jaoks on see ühtlasi ka lavastajadebüüdiks.

Esimene singel filmist kannab pealkirja "Shallow" ja selle üks kaasautoritest on Lady Gaga ise.

Traagilise armastusloo näol on tegemist juba kolmanda versiooniga 1937. aastal ilmunud filmist. Cooper mängib kogenud muusikut Jackson Mayne'i, kes avastab majanduslikes raskustes rabeleva artisti Ally (Gaga) ja armub temasse. Jackson tirib Ally, kes on juba loobumas oma unistusest kord lauljaks saada, rambivalgusesse. Ja ehkki Ally karjäär läheb tõusuteed, on nende omavaheline suhe määratud nurjumisele, kuna Jackson peab halastamatut võitlust oma sisemiste deemonitega.

Filmis mängivad kaasa Andrew Silverstein (nime all Andrew Dice Clay) ja Sam Elliott.

Lady Gaga, kes pälvis 2016. aastal Oscari nominatsiooni filmile "The Hunting Ground" kirjutatud lauluga "Til It Happens to You", esitab selles linateoses koos Cooperi, Lukas Nelsoni, Jason Isbelli ja Mark Ronsoniga loodud originaalloomingut. Kõik laulud on salvestatud otse lavalt.