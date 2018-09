Kuula: The Swingin' Sisters esitas raadio otse-eetris värsket repertuaari

The Swingin' Sistersi moodustava trio liikmed on Vivi ja Viveli Maar ning Maris Aljaste.

"Sving on hea tuju muusika," selgitasid tüdrukud põhjust, miks nad on just sellise stiili valinud. "Kõik lood on hästi rõõmsad ja kaasakiskuvad, hästi positiivne on meie kava," lisasid nad ning ütlesid, et eestlased alguses on küll tagasihoidlikud, kuid õhtu lõpuks on tantsuplats alati rahvast täis.

Svingiõdesid on võimalik vaadata ja nautida muusikapäeval, 1. oktoobril Tallinna linnaruumis. Kell 12 astuvad nad üles kohvikus Wabadus ja kell 15 Balti jaama turul.