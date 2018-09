Tallinn Comedy Festivali kavva lisandusid Tony Law etteaste, Kinoteatri aktsioon jm

5. oktoobrist jõuab Eesti kinodesse värske muusikaline mängufilm "A Star is Born" ehk "Täht on sündinud".

Tänavuse Tallinn Comedy Festivali lõpetab 12. oktoobri hilisõhtul Kinoteatri ühekordne dokumentaalne aktsioon "Naljavargus", mis uurib nalja ja tema esitaja suhet. "Hea nali on väärtuslik kraam - keegi ei tea täpselt, kust teda juurde saada või kui ta käes on, kuidas teda kasutada, et ta töötaks. Mis saab, kui sinu nalja esitab keegi teine? Kas nali läheb paremaks või halvemaks? Mis teeb naljast nalja?" täpsustas Paavo Piik, üks aktsiooni lavastajatest.

