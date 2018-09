Tartus viisid sajad lapsed oma kaisuloomad arsti juurde

Kõikidel lastel oli reedel võimalik Tartus minna oma kaisulooma ravima. Kõigepealt tuli võtta järjekorranumber ning registratuuris rääkida oma kaisulooma murest. Registratuurist suunati lapsed edasi arsti poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaisuloomahaigla peakorraldaja Kristel Schreineri sõnul püüavad nad laste hirmu arstide ees ära kaotada.

"Väga tihti on näha, et lapsed kardavad arste ja minu meelest see tuleb kodudest täiskasvanute poolt. Meie püüame kätte saada juba need väiksed inimesed ja nende hirmu nõnda ära kaotada," selgitas ta.

Õendustudengi Kaidi Liis Nõmme sõnul olid laste kaisuloomade mured suured.

"Kindlasti kukkumised - kõrgelt on palju kukutud -, aga on ka okseviiruseid. Inimesed on ise kõik enda diagnoosid ära pannud, siis on meil järjest lihtsam," rääkis ta.

Lapsed tulid kaisuloomahaiglasse rõõmuga.

Georg ütles, et tema ei karda arsti juures käia. "Sest seal tehakse kõik terveks," põhjendas ta.

Sandra kaisuloom kukkus puu otsast alla. "Ta lõi oma pea ja põlve ja käpa ära," selgitas tüdruk. Patriku kaisuloomal aga valutas kõht.

Kõigi laste kaisuloomad raviti terveks.