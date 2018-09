Ajaloomuuseumisse on koondatud Eesti kõige legendaarsemad kitarrid

Alates 30. septembrist on Ajaloomuuseumis avatud pop-up näitus "Kuuekeelsed! Eesti levimuusika kõige legendaarsemad kitarrid", kus on väljas 15 kõige kultuslikumat kitarri. "Ringvaade" tegi koos Ivo Linna, Tõnu Aare, Jaanus Nõgisto ja Heini Vaikmaaga näitusele väikese tuuri.

Ivo Linna selgitas "Ringvaates", et tal oli Soomes üks väga hea sõbranna, kes sai hästi aru, mis olukord oli Nõukogude-Eestis. "Minu meeles pakkus ta ise välja, kas me mingeid pille saame üle piiri smuugeldada," mainis ta ja lisas, et 1980. aastal esines ta Soomes ning sõbranna ostis talle kitarri ja pruuni kohvri sinna ümber.

"Ma tulin läbi Tallinna sadama tolli läbi suure hirmuvärinaga, sest seda pilli pidi näitama ja deklareerima," selgitas Linna ja nentis, et üks hea sõber ütles, et kui tollijärjekorras olla, siis tuleb pill maha panna ja seda jalaga edasi lükata. "Nii ma siis tegin ning see pill ei ole tollitatud, täiesti illegaalne asi."

Soomest saadud pilli müüs Ivo Linna edasi Jaan Elgulale, kellelt liikus see Jüri Homenjale ning temalt lõpuks Rein Laaneorule. "Õnneks on see pill olnud väärikates kätes," tõdes Linna ja kinnitas, et lõpuks on pill jõudnud Ajaloomuuseumi näitusele.

Ruja kitarrist Jaanus Nõgisto sõnas, et kuigi ta mäletab hästi, et tol ajal tehti ka ise kitarre, siis tema sellise pilliga kunagi ise mänginud ei ole. "Ma sain aru, et see pole õige teema," ütles ta. Huvitaval kombel leidis Nõgisto tänu Facebookile üles ka kitarri, millega on mängitud sisse enamik Ruja lugudest. "Panin kuulutuse üles ja kaks tundi hiljem leidsin ühe Võru lähedal elava inimese, kelle seinal see kitarr oli."

Lisaks paljudele muudele pillidele on näitusel väljas ka: Jaagup Kreemi 1996. aastal ostetud kitarr; Heini Vaikmaa 1980. aastal valmistatud originaal-Ibanez, mille ta sai läbi Gunnar Grapsi; Hendrik Sal-Salleri kitarr, millega ta mängis Smilersi algusaastatel ja Laur Joametsa esimene kitarr, mis kandis nime Firefox.