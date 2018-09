Õunakasvataja: kõik õunasordid on tegelikult head

Õunakasvataja Meelis Tiigemäe kinnitas "Ringvaates", et tal on üle viiekümne erineva õunasordi ja need kõik on head. "Iga inimese jaoks on tema õun number üks, ühte üldist kõige paremat ei olegi," sõnas ta ja mainis, et suvel ja sügisepoole on väga hea sort "Krameri Tuviõun". "Samuti on magushapu ja karge sort "Lembitu", kõik inimesed, kes seda proovivad, tahavad veel."

Poes müüdavate õunte kvaliteet ei oska Tiigemäe kommenteerida, kuna ta pole seda õunu ostnud. "Kõigele jätkub ostjaid, meie müüme võib-olla teadlikumale ostjale."

Saatejuht Marko Reikop proovis saates viite erinevat õunasorti ning tõdes, et tõepoolest maitsevad kõik õunad hästi.