Folklorist Eda Kalmre: kuulujuttu ei räägita nagu muinasjuttu ega esitata nagu laulu

"Ringvaates" oli külas folklorist Eda Kalmre, kes on kirjutanud mahuka teose "What a Wonderful World of Legends. Articles on rumours and legends", mis selgitab legendide ja kuulujuttude ajalugu Eestis.

"Raamatusse jõudnud artiklid on tegelikult avaldatud 20 aasta jooksul ning on avaldatud erinevates väljaannetes," sõnas Kalmre "Ringvaates" ja lisas, et kuulujuttu ei räägita nagu muinasjuttu ega esitata nagu laulu. "See on selline igapäevane asi, mis lihtsalt kõnes tuleb ette ja mida räägitakse üksteisele."

"Võib-olla võiks tuua näite valge kaubiku lugudest, need on nüüd Eestisse ka jõudnud," selgitas ta ja mainis, et väidetavalt sõidavad pahad mehed valge kaubikuga ja tõmbavad sinna lapsi. "See on ülemaailmne kuulujutt, see on Skandinaavias, Euroopas ja isegi Austraalias leviv lugu, mida kutsutakse folkloristide seas kriminaalseks legendiks."

"Folkloristide ülesanne ei ole tõepõhja uurimine, see on politsei ja võib-olla ajaloolaste asi," tõdes Kalmre ja tõi välja, et üks suuri teemasid on ka inimlihaga vorstide kuulujutt, millest ta kirjutas kümme aastat tagasi isegi monograafia. "See lugu jääb sõjajärgsesse aega Tartus, kui tartlased seda uskusid, oletatav vorstivarbrik oli turu lähedal."

Kalmre kinnitas, et kõik raamatusse jõudnud artiklid on varem ilmunud eesti keeles. "Raamat on inglise keeles seepärast, et folkloristika on rahvusvaheline teadus."