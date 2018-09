Õllesummeri looja Riho Rõõmus: sellisel kujul oli arukas festival lõpetada

Eile ilmus meedias uudis, et sel suvel 25. korda toimunud Õllesummer jääb ajaloo viimaseks. Õllesummeri idee autor ja Tallinna lauluväljaku juht Riho Rõõmus usub, et sellisel kujul festival lõpetada oli õige otsus.

"Õllesummer on ikkagi õllefestival ja õllefestival on rahvapidu, aga ta ei ole muusikafestival, kuhu tullakse muusikat kuulama. Selles mõttes oli võib-olla isegi õige sellisel kujul pidulikult 25. juubeliga lõpetada," arutles Rõõmus ERR Menule.

Rõõmus selgitas, et viimastel aastatel läks Õllesummer vastuollu oma nime ja sisuga. "Algselt oli Õllesummeri visioon ja missioon korraldada suur rahvapidu ja põhiagenda oli Eesti õlle- ja toidukultuuri edendamine," selgitas Rõõmus, kes 1990. aastal Õllesummerile aluse pani.

Tema sõnul oligi algne idee anda Eesti õlletootjatele pidulik väljund. "Et õlu ei oleks lihtsalt karuõlu, mida juuakse maapoes pingi peal kahepeale," selgitas ta.

Sellest hetkest, kui Õllesummerile hakati välisartiste tooma, hakkas üritus järjest enam võtma Rõõmuse hinnangul aga muusikafestivali suunda. "Ma arvan, et sellisel kujul läks see konkurents neil igal aastal raskemaks, sest neid festivale sünnib igal aastal juurde," põhjendas Rõõmus.

Rõõmus ise taandus Õllesummeri juhtimisest, kui asus Tallinna lauluväljaku juhatajana tööle. Mõned aastad lõi ta kaasa küll aupeakorraldajana, kuid loobus sellestki. "Mingil hetkel taandusin sellest, sest töökoormus lauluväljakul oli piisavalt suur. Eks ka arusaamad hakkasid meil natukene erinema sellest Õllesummeri arengust," rääkis Rõõmus.

Õllesummeri võimalik asendus

Rõõmus ütles, et lauluväljaku juhatajana ta muret ei tunne, et selline suurüritus lõpetab. "Lauluväljaku jaoks on Õllesummer olnud väga pikaajaline klient, väga hea tasuvusega klient ja selles mõttes on elu siin tõestanud, et ega loodus tühja kohta ei salli," ütles Rõõmus.

Kuna uudist Õllesummeri lõpetamisest hoiti saladuses, ootab Rõõmus nüüd uusi üritustekorraldajaid, kes ideid järgmise aasta juuli alguseks välja pakuksid. "Eks nüüd turule on see nüüd uudis. Jookske seda aega ära kasutama ja jookske ennast pakkuma," kutsus Rõõmus üles.

Milline üritus peaks Õllesummeri asemele tulema, Rõõmus öelda ei oska, kuid ei välista võimalust, et see on uus õllefestival. "Võib-olla tuleb see sama Õllesummer uues kuues. Marje küll ütleb, et ta tahab näha kedagi,

kes julgeb Eesti Vabariigis õllefestivali teha," rääkis Rõõmus, kes ei ole idee suhtes nii skeptiline.

"Mina küll ei oleks nii radikaalne nagu Marje, et ta tahaks näha, kes julgeb õllefestivaliga välja tulla. Teatud asjade jaoks on vaja sotsiaalset julgust sõnumi väljaütlemiseks. Mina arvan, et võib ikka teha küll ühe korraliku, uhke ja toreda õllefestivali, ainult et kuidas see nüüd käivitada," selgitas ta.

Rõõmus lisas, et turg on uuenenud ja uusi tegijaid on peale tulnud. Lauluväljaku võimuses on ainult korraldajatele soovitusi jagada. "Uus põlvkond tegijaid on peale kasvanud, uuel tarbijatepõlvkonnal on uus maitse, uued ootused, aga samas käib kusagilt läbi laine retronostalgija järgi," tõdes Rõõmus.

Rõõmuse sõnul võib Eestisse kutsuda küll suuri staare, aga tema kogemus näitab, et ka James Brown või 50 Cent ei pruugi rahvast kohale meelitada. "Sa võid korraldajale öelda, et ära too teda, pane Patune Pool, Kuldne Trio ja keegi veel, paku mulgiputru juurde, aga tema kirg on ikka see, mida ta on kuskil välismaal näinud," lausus Rõõmus.

Uudis lõpetamisest mõjus emotsionaalsena

Kõrvaltvaatajana tundus Rõõmusele, et Õllesummer suutis siiski oma eesmärki täita kuni selleaastase festivalini välja. "Ma inimesena ütlen, et lauluväljakul on palju üritusi, kuhu ma ei pea tingimata kohale tulema, sest mul on pädev personal, kes seda festivali hoiab. Ma olen elus nii paljudel üritustel käinud, et ei viitsi enam huvi tunda, aga Õllesummeril ma endiselt olen vist kõik aastad käinud kõik päevad kohal," rääkis Rõõmus.

Mehe sõnul oli Õllesummer tänu korraldajatele kõrge kvaliteediga lõpuni välja, sest nende oskused ja kogemusid suurenesid aasta-aastalt. Eriliselt kiitis Rõõmus peakorraldajat ja endist elukaaslast Marje Hansarit, kes põhjendas Õllesummeri lõpetamist sooviga perele pühenduda. "Ma arvan, et Marje peaks puhkama küll, aga tema puhul on tegemist kompetentse inimesega. Tema natuur ei pruugi igaühele sobida, aga tema võimekus ja pädevus üldjuhtimise, finantside, juriidika ja tehniliste detailide pealt on ülimalt detailne," ütles Rõõmus.

Kuna Marje Hansari ja kontserdikorraldaja firma tegevus pole päris selge,

tõmmati otsad kokku ka lauluväljakult rendipartnerina. "Mina Marje asemel oleks öelnud, et ma kõigepealt puhkan ja siis ootan uusi väljakutseid. Aga laske mul kõigepealt puhata," lausus Rõõmus, et oleks suur kaotus, kui nii kogenud tegija meelelahutusärist üldse loobuks.