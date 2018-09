ERR tähistab rahvusvahelist muusikapäeva

ETV-s saab muusikapäeva tähistamine alguse juba 30. septembril, kui "Prillitoosi" saates räägib muusikapäeval ees ootavatest fantaasiarikastest kontsertidest helilooja Olav Ehala.

"Terevisioon" hingab 1. oktoobri hommikul muusika rütmis: otselülitusi tehakse projekti "Igal lapsel oma pill" äratuskontsertidele, kus EV100 raames uued pillid saanud noored mängivad päikesetõusul muusikat kokku kaheksas Eesti paigas.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula kuulutab "Terevisioonis" avatuks konkursi, millega otsitakse uusi lugusid 2019. aastal toimuvale eesti popmuusika lipulaevale Eesti Laul.

Kell 20 vahendab ETV rahvusvahelise muusikapäeva pidulikku tähistamist tänavu Euroopa parimaks lennujaamaks nimetatud Tallinna lennujaamas, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital annavad meie silmapaistvatele muusikainimestele üle 12 auhinda.

Esinevad ERSO muusikud, kammerkoor Collegium Musicale, Olav Ehala, Mihkel Poll jt. Muusikajuht on Kristjan Hallik, lavastaja Robert Annus.

Režissöör Ülle Õun, helirežissöör Kaspar Karner, produtsent Ruth Alaküla.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev tõi enam kui 400 koolile, lasteaiale ja orkestrile kingituseks ligi 3000 uut pilli. EV100 ja ETV koostöös on valminud toredad lühilood musitseerivatest lastest.

ETV2 poolt on muusikapäeva tähistamise enda kanda võtnud "Plekktrumm" ja seekordne külaline on ooperilaulja Lauri Vasar, kes keset käimasolevaid proove Berliini riigiooperis Joonas Hellerma kutse vastu võttis. Vesteldakse elust lauljana suurtes Euroopa ooperiteatrites.

ETV+ teeb 1. oktoobri hommikul otselülitusi "Igal lapsel oma pill" kontsertidele Narvas, Tartus, Väike-Maarjas, Põltsamaal, Paides, Pärnus ja Hiiumaal.

Muusikapäeval toimuva kohta jagatakse saatepäeva jooksul veel rohkesti infot.

ERR.ee portaalis näeb fotogaleriisid muusikapäeva kontsertidest ja aastapreemiate jagamiselt. Lisaks saab nautida otsepildis Kristjan Kannukese etteastet kodakondsus- ja migratsiooniametis.

Klassikaraadio alustab rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisega juba hommikul kell 7 traditsioonilise e-viktoriiniga. Muusikapäeva e-viktoriini saab lahendada esmaspäeval, 1. oktoobril kell 7-13 Klassikaraadio veebileheküljel.

Mõistatama ja oma muusikalisi teadmisi testima on oodatud kõik huvilised. Tänavu toimub viktoriin kahes kategoorias – vastajad saavad valida keerulisema või lihtsama variandi vahel. Küsimused on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpset vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika kui ka džässi ja popmuusika vallast, lahendades saab kuulata helifaile, vaadata pilti ning jälgida videot. Muusikapäeva viktoriini kokkuvõttev saade, kus selguvad parimad vastajad, raskeimad küsimused ning õiged vastused, on eetris kell 15.15. Kell 10-14 kõlab Klassikaraadios muusikapäeva pidulik soovikontsert ja eetrisse jõuab kuulajate valitud muusika. Stuudios on Lisete Velt ja Anne Prommik ning külalissaatejuhid kontrabassimängija Andres Kungla ja mõtleja Hektolei Paju. Kuulajate muusikasoove oodatakse aadressil klassika@err.ee juba täna.

Vikerraadio toob rahvusvahelisel muusikapäeval uudsel ja värskel moel kuulajateni Estonia ooperiteatri solistid. Esmaspäeval pärast kella 9 uudiseid on Taavi Libe juhitud "Vikerhommikus" külas rahvusooperi metsosopran ja tänavune Eesti teatri aastaauhinna laureaat Juuli Lill ning üle 20 aasta laval olnud bariton René Soom, kes esitavad maailmakuulsaid lugusid.

Sten Teppani saates on pärast kella 16 uudiseid külas meie rahvusooperi sopran ja Soome Rahvusooperi külalissolist Kristel Pärtna ning mitmete preemiate laureaat bass Priit Volmer, kes toovad kuulajateni killukesi ooperimaailmast.

Läbi saatepäeva jõuavad eetrisse ka muusikapalad laiast maailmast, mida vahendab asjakohaste kommentaaridega Vikerraadio maailmamuusikasaate "Rahvasteball" autor Ando Kiviberg.

Ka Raadio 4 on häälestatud muusikapäeva teemale ja palju head muusikat pakutakse läbi terve saatepäeva. Aleksandr Lukjanovi saade "Maailma ooperi uus legend" räägib ingelliku häälega, komeedina ooperitaevasse tõusnud vene sopranist Julia Ležnevast. Õhtune "Keefir" on samuti muusikapäeva lainel ja eetris on soovikontsert, kus raadiokuulajad saavad tellida oma lemmiklaule.

Dmitri Mikrjujovi muusikasaade on pühendatud meie naabrite tuntud muusikagrupile - külas on "Brainstormi" muusikud ja nende looming kõlab eetris live-esituses. Muusikapäeva Raadio 4-s lõpetab Irina Svenssoni "Klassikastuudio".