Meenuta Marje Hansari skandaalset "elu õite" intervjuud

Pikamaaujuja Teet Daaniel ujus esimese eestlasena üle La Manche'i väina Inglismaalt Prantsusmaale. Ligikaudu 60 kilomeetri läbimine võttis tal aega 14 ja pool tundi. See on osa mehe plaanist ületada seitse maailmamerede raskeltületatavat väina. Oma pingutused pühendab ta heategevusele diabeedihaigete laste toetuseks.

Eesti loomeinimesed pöördusid kohtusse, et saada riigilt nelja aasta eest saamata jäänud seadusejärgsed nn tühja kasseti tasud summas 38 miljonit eurot. Eesti Esitajate liidu tegevjuht Urmas Ambur selgitas, et tasu puhul ei saaks kasu ainult loomeinimesed, vaid ka Eesti riik.

"Lapsed on meie elu õied, aga nad võiksid õitseda kuskil mujal kui lauluväljakul praegult. Meil on muudki teha," ütles Hansar ERR-i reporterile päev enne laulupidu.

