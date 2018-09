"Raadio JAIK" toob laupäeviti Vikerraadio eetrisse tulevikuvisioonid

Septembri algul käivitus Von Krahlis tänaseks poole peale jõudnud loengusari "Elu pärast Google'it", mis on aluseks saatesarjale "Raadio JAIK", kus erinevad stuudiokülalised arutlevad loengutel kuuldud teemadel. Aruteludele lisanduvad katked salvestatud loengumaterjalist, kommentaarid asjatundjatelt, vastulaused, teemakohased lisaintervjuud ja seonduv helimaterjal arhiividest ning Eesti teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar.

"JAIK on suunatud mõtlevale, uudishimulikule ja kaastundlikule osale täiskasvanud ühiskonnast, kellele tundub oluline meie homne eksistents," kommenteeris ettevõtmise eestvedaja Peeter Jalakas, kelle arvates annab loengu- ja saatesarja veidi mänguline formaat hea võimaluse rääkida tõsistest ja olulistest asjadest ilma, et see muutuks manitsuseks, etteheiteks või hirmutamiseks.

Esimene "Raadio JAIK" on Vikerraadios eetris sel laupäeval, 29. septembril kell 17.05. Tosinaosalise saatesarja avateemaks on "Väärtused ja raha", millest arutlevad stuudios Daniel Vaarik, Kristjan Lepik, Tarmo Jüristo, Peeter Jalakas, Ingrid Peek, lisaks saavad sõna krüptoraha entusiast Asse Sauga, Eesti Panga asepresident Madis Müller, ettevõtja Alar Tamming, Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Loengute ja raadiosaate teemade ring liigub kõigis inimeksistentsi puudutavates valdkondades. "Elu pärast Google'it" loengusarjas esinevad Kaupo Vipp, Mart Noorma, Asse Sauga, Rea Raus, Ringo Ringvee, Kristjan Port, Saale Kareda, Sten Tamkivi, Mihkel Kangur, Jaan Aru, Oliver Laas, Jaak Vilo. Igale loengule annab omapoolse lõppakordi Tarmo Soomere. Stuudios arutlevad kuuldu üle Daniel Vaarik, Tarmo Jüristo, Kristjan Lepik, Peeter Laurits, Riina Raudne, Peeter Jalakas, Ingrid Peek ja paljud teised. Saate toimetaja on Kristin Kalamees, helikujunduse loovad Hendrik Kaljujärv ja Jakob Juhkam.

Loengusari "Elu pärast Google'it" ja "Raadio JAIK" on osa Von Krahli 25. hooaja hariduse ja kunsti suurprojektist JAIK, mis on pühendatud EV100-le ja mille teemaks on Eesti ja maailm 25 aasta pärast. Loengusari valmib Von Krahli teatri, Vikerraadio ja Eesti teaduste akadeemia koostöös.

Lisainfo ja registreerumine loengutele. "Raadio JAIK" Vikerraadios.