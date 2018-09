Fänne pahandab "Fantastiliste elukate" filmi uus treiler

Sotsiaalmeediat pahandas "Fantastiliste elukate" uus treiler, kus tuuakse päevavalgele täiesti uus näitleja. Fännid on aga solvunud, et filmi ainus asiaat kehastab kurikael Voldemorti orja. Nagini nime kandva mao rollis astub üles Korea päritolu näitleja Claudia Kim.

Harry Potteri raamatute looja ja filmi stsenarist JK Rowling asus filmitegijate kaitseks välja, öeldes, et Nagini põhineb mütoloogial, mis on saanud alguse Indoneesiast. "Indoneesias on mitusada rahvusrühma, kuhu kuuluvad näiteks jaavalased, hiinlased ja betawi rahvas," selgitas Rowling, vahendas BBC.

Rowlingut on varemgi kritiseeritud rahvuste vähesuse üle tema raamatutes. Fännid arvavad, et Aasia näitleja kaasamine tuli filmitegijatele mõttesse alles siis, kui mõisteti filmis mängivate valgenahaliste näitlejate ühekülgsust. Rowlingu sõnul pole see tõsi, vaid hoidis Nagini päritolu sihilikult saladuses.

"Fantastiliste elukate" novembris linastuv uus osa "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" sattus kriitikatule alla juba aasta varem. Filmi üht peaosalist mängib Johnny Depp, keda endine abikaasa Amber Heard koduvägivallas süüdistas. Depp on süüdistusi eitanud ning Rowling on väljendanud oma rõõmu Deppi osalemise üle filmis.

Uues filmis astub üles ka Jude Law, kes kehastab noort võlurit Dumbeldore'i. Rowling ise on öelnud, et Dumbldedore'i tegelaskuju on gei. Fänne pahandas aga asjaolu, et režissöör David Yatesi sõnul ei ilmne see filmis.