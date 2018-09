Grete Gross: tsirkuseartistil peab olema hea tasakaal ja loll järjekindlus

"Mõni ikka arvab, et kui öeldakse tsirkus, siis on elevandid ja rõngad. Paraku peab pidevalt tegema seda selgitustööd. Ei saa ehk alati niivõrd rääkida sellest, et mis on mu tegelik kunst ja mida kõike ma veel teen. Peab hoopis ütlema, et ei ole loomi või ei ole seda ega teist. Aga see vaatajaskond kasvab ka koos meiega," rääkis "Ringvaatele" tsirkuseartist Grete Gross.

"Eesti professionaalne tsirkus ei jää milleski muule maailmale alla. Ta on ikkagi samal tasemel. Meil on mitmed tsirkusekooli lõpetanud. Meie seast Jaakko, Ireen ja mina oleme kõik lõpetanud Lahti tsirkusekooli Soomes. Meil on ka mõned, kes on endiselt õppimas. Nende inimeste arv järjest kasvab," lisas Gross.

Tsirkuseartistil peab olema hea tasakaal ja loll järjekindlus, et aina uuesti proovida, kui miski välja ei tule. "Sest üks hetk see tuleb." Peamine on siiski kirg. "Kui sind jätab see külmaks, siis ei ole sellest palju kasu."