Leiutaja Hando Kruuv: kõike, mida on tehtud, saab teha veel paremini

"Alati, kui vaatan, et midagi on tehtud, siis ma tean, et seda saab veel paremini teha. Mul süda tilgub verd, kui ma näen, et keegi näeb pöörast vaeva ja ei saa mingi asjaga valmis. Ma tahan siis alati öelda, et kuule mees, anna ma teen sul ise ära," ütles Kruuv "Ringvaatele".

Kruuv on kalapuhastaja leiutaja, mis pole mitte väljas ainult näitusel, vaid ka juba poodides müügil. "Selle tegin ma suure hädaga, sest sõbrad tõid mulle viis haugi ja mina jäin neile otsa vahtima, et aga kes need ära puhastab. Ütlesin oma tütrele Kristale siis, et puhasta ära, saad pooled omale. Krista vaatas mulle hapu näoga otsa ja ütles, et kuule paps, kas sa vastupidi ei taha."

Ometi tuli midagi kaladega peale hakata. "Panin ühe metalli freesi trelli otsa, aga too pildus soomused laiali." Siiski lisas Kruuv, et tal ei võtnud palju aega, et leiutada, kuidas teha seda nii, et soomused laiali ei lendaks. "See tegemine võttis rohkem aega. Selleks tuli ehitada terve freespink, et ta freesib selle valmis, võtab tooriku sisse, teeb ära ja annab mulle valmis tüki kätte."

Kruuv tunnistas, et kalamehed olid alguses tema leiutise osas skeptilised, kuid hiljuti Paunveres laadal olles tuli rahvas tema juurde juba sihilikult. "See on leiutajate võlu."