Marje Hansar lõpetab Õllesummeriga

Marje Hansar teatas intervjuus Kroonikale , et Õllesummer ei toimu enam mitte kunagi ja ta matab suurürituse maha kerge tunde ning pisarateta. Hansari sõnul pole temas mingit kahetsust, on üksnes vabanemistunne.

"Olen paar viimast sügist mõelnud, et nüüd aitab, enam ei jõua teha. Eelmisel aastal mõtlesin seda päris tõsiselt. Aga siis mõistsin, et festivali 25. aasta tuleb peale – tähtis daatum, mis pani taas tegutsema. Mõtlesin, et teen selle ära ja siis on kõik. Seega, nüüd tuli otsus kergelt. Tuleb ära lõpetada siis, kui kõik on hästi."

Hansar tunnistas, et kahju tal ei ole. "Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis selle aasta festivali viimasel päeval olin nii rampväsinud, et ei suutnud inimesele, kellega rääkisin, isegi otsa vaadata ega kontsentreeruda lihtsale vestlusele. /.../ Loomulikult olin ma ka varasematel aastatel olnud kohutavalt väsinud, kuid mitte nii nagu sel korral."

Kui rääkida sellest, kas keegi võiks vaba koha täita, siis arvab Hansar, et viimastel aastatel on festivale kohutavalt palju. "Meelelahutust on nii palju, et seda ei jõua ära tarbida. Iga inimese jaoks on juba oma festival. Ma tahaks näha, kes julgeb teha õllefestivali."