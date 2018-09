Kanye West annab laupäeval välja uue albumi "Yandhi"

Pärast seda, kui avalikustati, et West astub 29. septembril üles telesaate "Saturday Night Live" hooaja avasaates, postitas West sotsiaalmeediasse lihtsa vihje – 2013. aasta albumile "Yeezus" sarnase albumikujunduse sõnaga "Yandhi" ja kuupäevaga 29. september. Nüüd aga andis West veidi konkreetsemat infot, vahendas Pitchfork.

we're releasing Yandhi Saturday night



We know it will come in number 2 to my brother Lil Wayne and that's lovely



The universe needs Ye and Wayne music at the same time — ye (@kanyewest) September 27, 2018

""Yandhi ilmub laupäeva õhtul," kirjutas West oma säutsus. "Me teame, et see tuleb teisena kohe pärast Lil Wayne'i albumit ja see on armas," viidates Wayne'i albumile "Tha Carter V", mis ilmub 28. septembril. "Universum vajab Ye ja Wayne'i muusikat samaaegselt."

West on vihjanud ka koostööalbumile Chance the Rapperiga, mis peaks kandma nime "Good Ass Job" ning mainis ka järje tegemist koostööalbumile JAY-Z-ga, märkides, et "Watch the Throne" on peagi ilmumas. JAY-Z pole seda veel kinnitanud.