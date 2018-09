Guns N' Roses annab üle 25 aasta välja uue albumi oma klassikalises koosseisus

Guns N' Rosesi kitarrist Slash kinnitas, et bänd annab pärast edukat kontsertturneed klassikalises kooseisus välja oma esimese albumi. Bänd pole oma originaalliikmete Slashi ja Duff McKaganiga avaldanud ühtegi albumit pärast 1993. aastal ilmunud albumit "The Spaghetti Incident".

"Me tahame midagi teha. Oleme kogu selle aja tuuril olnud, järgmine sats algab novembris Aasias, ja seejärel hakkame vaatama, mida järgmiseks ette võtame," rääkis Slash, kodanikunimega Saul Hudson. Ta selgitas, et otsustas uuesti muusikat kirjutama hakkama ennekõike fännide pärast, vahendas Metro.

"Mulle meenus selle bändi ja nende albumite tähtsus inimeste jaoks. See tunne on peaaegu et sürreaalne," rääkis ta. "Pärast niivõrd pikka eemalolekut teeb see entusiasm ja armastus, mida inimesed on näidanud, väga alandlikuks."

Ta ütles ka, et bänd, mis koosneb temast, Duff McKaganist, Axl Rosest, Dizzy Reedist ja Richard Fortusest, saab omavahel nüüd hästi läbi pärast seda, kui nad 2016. aastal taasühinesid ja ta ise oli ansamblist pea kaks aastakümmet eemal olnud.

Fännid ei pea uut albumit ehk nii pikalt ootamagi, sest Slash on avalikustanud varem, et Axlil on juba terve hulk lugusid salvestatud. "Arvan, et meil läheb edaspidi väga hästi," selgitas ta. "Axlil on juba terve hulk lugusid salvestatud, seega me läheme nüüd stuudiosse ja elame teemasse sisse, ja kui me teeme albumi, siis läheme ka tuurile. Sama tsükkel võiks minupoolest lõputult korduda."