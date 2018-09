Galerii: ERR-i ajakirjanik Rain Koolile anti üle Hea Sõna auhind

Auhinnaks on Leonhard Lapini teos "Hea Sõna", mis anti laureaadile üle Eesti kunstiakadeemia vastvalminud maja neljanda korruse auditooriumis. Auhinnaga tunnustab ühendus eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, on sisukas ja selge, hea keelekasutusega ja isikupärane. Varem on selle pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson, Gaute Kivistik, Piret Kriivan, Toivo Tänavsuu ja Rainer Kerge.

"Olen liigutatud ja tänulik, eriti kui arvesse võtta, kui auväärne on seni auhinna pälvinute nimistu," kommenteeris Rain Kooli Hea Sõna auhinna saamist. "Eks mul ole pisut maailmaparandaja viga küljes, sestap olen oma päevakommentaaridega vajadusel nii heale kui ka puudujääkidele osutades ikka püüelnud parema ja inimväärsema maailma poole. Mul on hea meel, kui see vähemalt osaliseltki õnnestunud on," lisas ta.

Rain Kooli (s 1971) on Eesti ajakirjanik ja saatejuht. Tema 28-aastasest ajakirjanikukarjäärist on pea 20 aastat möödunud Soomes. Praegu töötab ta Eesti Rahvusringhäälingu arvamustoimetaja ning saatejuhina. Viimased kümme aastat on ta olnud Vikerraadio eetris meediateemaliste ja ajakajaliste päevakommentaaridega. Ta on juhtinud Vikerraadio saateid "Vikerhommik" ja "Uudis+" ning ETVs saateid "Vabariigi kodanikud", "Foorum", "Kahekõne" ja "Valimiste õhtu". Lisaks on ta üks ERR-i veebisaate "Otse uudistemajast" juhtidest. Jätkuvalt teeb ta kaastööd ka Soome trükimeediale. Moderaatorina tegutseb Kooli erinevatel aruteludel mõlemal pool Soome lahte.

Rain Kooli on kirjutanud kaks raamatut, reisiraamatu "Kange ja karge Soome" (kaasautor abikaasa Piret Kooli) ning Eesti laevakaitsjate India saagal põhineva "Laevakaitsja päevikud". Ta on ka tõlkinud soome keelest eesti keelde nii ilu- kui ka aimekirjandust.

Oma ajakirjanduslikus töös on Rain Kooli osalenud eesti keele sõnaloomes, näiteks võtnud esimesena kasutusele väljendid "tundetaip" (presidendi sõnausel 2010. aastal väljavalitud sõna), "idarahaskandaal", "uduketrajad" ja "veendumusmeedia".

2013. aasta novembris pälvis Rain Kooli Soomes tegutseva Eesti fondi (Viro-säätiö) Aino Kallase preemia. Auhinnaga tunnustatakse eestlastest üksikisikuid või kollektiive, kellel on märkimisväärseid teeneid Eesti-Soome kultuurisuhete arendamisel.