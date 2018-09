Birgitil ilmus muusikavideo "Me täna öösel ei maga"

"Loo teema läheb hästi kokku nii äsja ilmunud plaadi nimel öötundidel stuudios istumisega kui ka muidugi soovist kogu töine virrvarr unustada ühe korraliku öise seiklusega. Milline see seiklus täpsemalt välja näeb, on muidugi igal inimesel erinev - meil koos bändipoistega tuli see öises Tallinnas kokku selline, nagu videost näha võib", rääkis Birgit video kokkuvõtteks.

Lauljatar lisas, et on väga põnevil, kuidas inimesed tema uue plaadi vastu võtavad. "Oleme südamega tööd teinud viimased viis aastat ja plaadilt leiab lugusid nii Mihkel Mattiseni, Elmar Liitmaa, Timo Vendti, taanlasest produtsendi Ebbe Ravni ja teiste sulest, kuid olen sel korral ka ise aktiivselt loomeprotsessis kaasa löönud ja loodan et tulemus on kõigile nauditav," avaldas Birgit lootust.