Tõeline imelaps: 11-aastane naisräppar sõlmis lepingu maailmakuulsa plaadifirmaga

Lay Lay sõlmis lepingu plaadifirmaga Empire selle aasta alguses. Sama plaadifirma all on avaldanud muusikat Kendrick Lamar, kelle 2011. aasta debüütalbum Empire'i all ilmus, vahendas Huffington Post.

Noor räppar Lay Lay tähistas oma debüütalbumi ilmumist jutusaates "The Ellen DeGeneres Show". Lay Lay rääkis saatejuhile, et tema suurimaks eeskujuks on isa, kes oli muusikamaastikul pikka aega tegev. "Ma vaatasin teda tihti stuudios ja see inspireeris ka mind räppima. Me räpime igasugustest asjadest - toidust, pottidest ja pannidest, liblikatest. Pole vahet, me lihtsalt räpime," rääkis ta.

11-aastane räppar sündis Houstonis ning tema eeskujudeks räppimisel on kuulsad naisartistid Cardi B ja Rihanna. Tüdruku debüütplaat "Tha Cheat Code" ilmus sel nädalal.