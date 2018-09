Vikerraadios saab taas osaleda kokkuvõtte kirjutamise võistlusel "Tuum"

Tekst avaldatakse Vikerraadio kodulehel reede, 28. septembri hommikul kell 9, viimane aeg oma töö ära saata on laupäeval, 29. septembril kell 19.

Žürii esimees, Tartu ülikooli õppejõud Tiit Hennoste kutsub osalema kõiki inimesi: "Kokkuvõtete tegemise oskus kulub ära absoluutselt kõigile, ootame end proovile panema kooliõpilastest ülikooli õppejõudude ja ajakirjanikeni. Ka poliitikutele ei teeks paha enne valimiskampaaniat harjutada mõtte selget ja kokkuvõtvat edastamist."



Töid hindab žürii koosseisus Tiit Hennoste (esimees), Martin Ehala, Külli Habicht ja Jüri Valge. Žürii sõnul nõuab hea kokkuvõtte tegemine oskust pikast tekstist aru saada, sellest infotuum üles leida ja tulemus lugejale edasi anda. Jälgida tuleb, et algse teksti mõte ei moonduks ja tulemus esitaks teksti autori mõtteid, mitte refereerija arvamusi. Kokkuvõte peab olema arusaadav ka ilma algse tekstita, kirjutatud tekst keelelt tihe, selge, täpne ja kirjavigadeta.



Võistlusest on võimalik osa võtta üksi või võistkonnana. Võistkonna võib moodustada perekond, sõpruskond, kooliklass, lehetoimetus, ministeeriumi osakond jne. Võistkonna suurus on vaba. Parimatele on auhinnad: esimene auhind 150 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda, 75 eurot ja 40 eurot. Tublimale kooliõpilasele antakse eriauhind.



"Tuuma" korraldavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning Eesti rahvusringhääling koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, emakeele seltsi ja Eesti emakeeleõpetajate seltsiga. Võitjad selguvad oktoobri keskel.

