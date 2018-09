ERR Menu soovitab "Astrid Lindgreni rääkimata lugu"

Teisipäeval tegi Air Balticu lennuk maandumise, kuna sellele sõitis sisse linnuparv. "Ringvaate" stuudios käis 17-aastase kogemusega piloot Toomas Uibo, kes ütles, et linnud on lennunduses tõesti probleem ja lisas, et kui väiksel lennukil on võimalik linnuparvest veel mööda manööverdada, siis suurel lennukil pole paraku suurte kiiruste tõttu selles olukorras midagi teha.