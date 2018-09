Enda järel autoukse sulgenud hertsoginna Meghan pani interneti kihama

Meghan osales eile õhtul Kuningliku kunstiakadeemia näituse avamisel, esindades esmakordselt kuninglikku perekonda üksinda. Autost välja astudes tervitas ta lordleitnant sir Kenneth Olisat ja sulges enda järel autoukse, vahendas BBC.

Sotsiaalmeedia läks Meghani teo järel kihama, sest kuninglikus perekonnas on kombeks, et uks avatakse ja suletakse nende eest.

Everyone is freaking out because Meghan Markle closed her own door...Good thing she has arms and is able to close the door!!!! Plus she is totally used to doing that, is probably even a reflex! I say is totally cool that she closed her door!!!