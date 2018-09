Katrin Pauts näitas "Ringvaatele" Muhu saare parimaid roimapaiku

"See küla ise kannab ehk sellist sulnist muhulikku nime Nurme küla, et sa ei oskaks aimata, et siin mingisugused koledad lood toimuvad. Aga tegelikult ajaloostki on teada, et siin on ka päris roim toimunud," rääkis Pauts. Muhu mõisahoones olevat elanud väga auväärse nimega mõisnik, kes lõi maha oma armukese.

"Väga verine roim oli see ja sellest ajast alates muhulased küsivad igaühelt, kes on Nurme külast pärit, et kuidas ma seal elada saan, sest "teil on ju seal palju tonta"." Seda, kas siis tegelikult ka on, ta ei tea. "Talu nimed ju sellele viitavad ja vihjavad, et siin võiks midagi tumedat toimuda. Näiteks minu kodutalu nimi on Manala. Ma olen siis krimikirjanik Manala talust ehk otse teispoolsusest. Sellise see saar on, vaikne ja vaga."

Tegelikult pole muidugi Muhu saar nii vaikne ja vaga sugugi. Pauts näitas "Ringvaatele" kohti, kus aegade jooksul on juhtunud nii mõndagi õudset. Näiteks tõi Pauts Muttika ühe pumbamaja juurde, mida kohalikult elanikud pelgavat.

"Sellepärast, et siia panin mina ühes oma raamatus sisse Muhu põnevikus "Tulekandja" sarimõrvari hoidma kinni ühte neiut. Sellesse samasse pumbamajja." Seepeale otsustas Muttika, et tema sinna pumbamajja ikkagi sisse ei astu.

Pauts julges sinna sisse astuda küll. "Ise tegin, ise vastutan. Aga mulle ütles naine, kes siin loomadega toimetab, et tema pärast minu raamatut väga ei julgenud enam sinna pumbamajja minna."